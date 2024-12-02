Сейчас война на Курщине похожа на ту, которая была в Киевской и Черниговской области в 2022 году.

Боевые действия в Курской области отличаются от подхода к ведению войны на других направлениях.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал экс-командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

"Курщина - это единственный участок, где война не окопная, а очень динамичная, маневренная. Там нет смысла следить за линией. Там нет сплошной линии ни у одной из сторон. Там постоянно есть передвижения сторон. Постоянно есть попытки россиян нас куда-то подвинуть. Они время от времени продвигаются, им иногда спокойно дают продвигаться. После чего заходят в тылы, бьют по флангам", - сказал Дикий.

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Он добавил, что маневровая война в Курской области сейчас очень похожа на ту, которая происходила в Киевской и Черниговской области в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

"Очень жаль, что только там это возможно, что только там этот лесистый ландшафт позволяет так воевать. Потому что как показывает практика, именно в такой маневровой войне мы имеем очень много преимуществ перед орками. Это не окопная война, в которой очень много значит именно численное преимущество. А там можно численное преимущество врага в значительной степени компенсировать тем, что у нас лучше управление войсками и лучше планирование операций", - отметил Дикий.

Ситуация в Курской области: что надо знать

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники в ВСУ сообщили, что благодаря наступлению Сил обороны в Курской области, россиянам не удалось провести операцию с наступлением в сторону Запорожья. Также там сообщили, что сейчас Украина удерживает 800 квадратных километров территории Курской области.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, наступление РФ в Курской области проваливается. По его словам, ВСУ в этом регионе заставляют РФ атаковать, в результате чего враг теряет большое количество личного состава и техники.

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