Россия усиливает Курское направление, чтобы как можно быстрее выбить оттуда украинские подразделения, говорит эксперт.

Удержание территории Курской области РФ - это решение стратегического уровня. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

"Это наш актив. И поэтому продолжается борьба на Курщине. Интенсивность ее увеличивается. Ведь вес такого аргумента очень существенный... Это такая пощечина, и Путин делает все, чтобы как можно быстрее (вытеснить Силы обороны - УНИАН). Увеличили группировку, части там насыщаются вооружением и техникой, заводят элитные части. И если это наш актив стратегического уровня, то за него надо бороться", - сказал Романенко.

Он также отреагировал на информацию о том, что Украина якобы должна держать эту территорию до инаугурации Дональда Трампа.

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"Мы знаем, что уже наговорено относительно сроков, которые руководители разных государств озвучивают. Это связано со вступлением Трампа. Но уже сейчас видим заявления и действия политиков разных стран. И на все это надо реагировать", - добавил Романенко.

Ситуация в Курской области: что надо знать

Ранее военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов подтвердил информацию о том, что россияне получили приказ любой ценой выбить подразделения Сил обороны Украины из Курской области до инаугурации Трампа. По его словам, РФ регулярно штурмует позиции на этом направлении.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, наступление РФ на Курщине проваливается. А в результате действий украинских защитников, Россия там несет большие потери в личном составе и технике.

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