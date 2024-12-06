Курская операция: Сырский посетил бригады и раскрыл задачи

Главком сообщил о необходимости усиления устойчивости украинской обороны, подготовить резервы и чтобы нанести врагу максимальные потери.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский посетил украинские бригады, которые ведут бои в Курской области России и сообщил главную задачу украинской операции в этом регионе. Об этом Главнокомандующий ВСУ сообщил в социальной сети Facebook.

В частности, Сырский работал в бригадах, которые ведут бои на Курском направлении.

По его словам, работа, как на пунктах управления, так и непосредственно на поле боя, продолжается практически в круглосуточном режиме. "Наши воины эффективно и системно уничтожают наступающего превосходящими силами противника", - сообщил Сырский.

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При этом, он сообщил главную задачу ВСУ на этом направлении.

"Сейчас наша главная задача - усилить устойчивость обороны, нанести врагу максимальные потери, подготовить резервы, обеспечить бесперебойную подачу в части и подразделения боеприпасов и других материально-технических средств", - подчеркнул Сырский.

В этой связи, решению, в том числе и этих вопросов, была посвящена его работа в указанных бригадах.

"Горжусь героизмом и стойкостью наших воинов, которые делают все для победы над российскими оккупантами!", - сообщил Главнокомандующий ВСУ.

Война в Украине - последние новости из Курской области

По разным сообщениям, российский диктатор Владимир Путин дал команду любой ценой выбить Вооруженные силы Украины из Курской области до 20 января, когда состоится инаугурация нового президента США Дональда Трампа.

Украинские силы борются за удержание Курской области, отбивая непрерывные атаки россиян. Боевые действия на этом участке фронта достигают пиковой интенсивности.

По данным СМИ, из-за украинской операции в Курской области Россия была вынуждена отказаться от планов наступления на Запорожье.

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