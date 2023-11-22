По словам главы Пентагона, Германия и Франция создают "коалицию возможностей" по развитию украинской системы противовоздушной обороны наземного базирования.

Партнеры Украины создали новую коалицию, которая направлена на усиление противовоздушной обороны. Об этом во время выступления на открытии 17-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как "Рамштайн", заявил министр обороны США Ллойд Остин, информирует сайт Пентагона.

"Я с нетерпением жду совместной работы над определением лидеров и участников каждой из наших "коалиций возможностей". Мы уже организовали коалиции, направленные на развитие Военно-воздушных сил Украины и ее информационно-технологических возможностей", - напомнил Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что сегодня участники Контактной группы по обороне Украины обсудят прогресс в создании новой коалиции, которая касается средств противовоздушной обороны наземного базирования.

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"Я высоко ценю лидерство Германии и Франции в этой важной инициативе. На прошлой неделе они провели свое первое виртуальное заседание коалиции, и мы мобилизуем ресурсы всей контактной группы, чтобы поддержать эти усилия", - добавил Остин.

Заседания Контактной группы в формате "Рамштайн"

Стала известна дата проведения 17-й встречи в формате "Рамштайн". Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как "Рамштайн", состоится 22 ноября.

Глава Пентагона Ллойд Остин пригласил министров обороны и руководителей оборонных ведомств из около 50 стран на эту встречу, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Ранее УНИАН сообщал, что США создают "коалицию" по развитию воздушных сил Украины в вопросе F-16. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-16"), которое состоялось в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Я с гордостью объявляю, что Соединенные Штаты вновь активизируют усилия, чтобы помочь возглавлять коалицию стран, работающих с Украиной с целью развития ее Воздушных сил. Соединенные Штаты, возглавляя эту "коалицию возможностей", будут тесно осуществлять координацию с Украиной и другими партнерами с вниманием на развитие возможностей Украины в управлении истребителями F16", - подчеркнул Остин.

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