Партнеры Украины создали новую коалицию, которая направлена на усиление противовоздушной обороны. Об этом во время выступления на открытии 17-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как "Рамштайн", заявил министр обороны США Ллойд Остин, информирует сайт Пентагона.
"Я с нетерпением жду совместной работы над определением лидеров и участников каждой из наших "коалиций возможностей". Мы уже организовали коалиции, направленные на развитие Военно-воздушных сил Украины и ее информационно-технологических возможностей", - напомнил Остин.
Глава Пентагона подчеркнул, что сегодня участники Контактной группы по обороне Украины обсудят прогресс в создании новой коалиции, которая касается средств противовоздушной обороны наземного базирования.
"Я высоко ценю лидерство Германии и Франции в этой важной инициативе. На прошлой неделе они провели свое первое виртуальное заседание коалиции, и мы мобилизуем ресурсы всей контактной группы, чтобы поддержать эти усилия", - добавил Остин.
Заседания Контактной группы в формате "Рамштайн"
Стала известна дата проведения 17-й встречи в формате "Рамштайн". Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как "Рамштайн", состоится 22 ноября.
Глава Пентагона Ллойд Остин пригласил министров обороны и руководителей оборонных ведомств из около 50 стран на эту встречу, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Ранее УНИАН сообщал, что США создают "коалицию" по развитию воздушных сил Украины в вопросе F-16. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-16"), которое состоялось в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
"Я с гордостью объявляю, что Соединенные Штаты вновь активизируют усилия, чтобы помочь возглавлять коалицию стран, работающих с Украиной с целью развития ее Воздушных сил. Соединенные Штаты, возглавляя эту "коалицию возможностей", будут тесно осуществлять координацию с Украиной и другими партнерами с вниманием на развитие возможностей Украины в управлении истребителями F16", - подчеркнул Остин.
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