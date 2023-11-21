Они рассказали детали своей работы.

Украинские военнослужащие, защищающие небо в рядах сил противовоздушной обороны, рассказали подробнее о своей работе.

ТСН пообщался с бойцами мобильных групп ПВО. Они говорят, что после объявления воздушной тревоги садятся в машины, выезжают на позиции и начинают наблюдение. Первая группа, состоящая из водителя и стрелка, работает с американским переносным зенитно-ракетным комплексом Stinger. Военные рассказали, что его направляют на крылатые ракеты, самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

Вторая группа имеет на вооружении британский переносной зенитный ракетный комплекс Martlet. По словам бойцов, из него сбивают дроны и ракеты. Весной прошлого года с помощью ПЗРК впервые уничтожили российский БПЛА "Орлан", а уже теперь на его счету с десяток дронов типа "Shahed".

Военные рассказывают, что выезжают на дежурство и во время взлетов российских МиГ-31, которые могут находиться в небе несколько часов: самолет может быть "отвлекающим маневром", потому что в это время оккупанты способны запустить ракеты с кораблей в море.

Российские атаки: последние новости

Напомним, что вечером российские загарабские войска атаковали Украину с помощью беспилотников, а также запустили ракеты в сторону Днепра.

В ряде областей несколько часов раздавалась воздушная тревога, также сообщалось о работе противовоздушной обороны по российским БПЛА.

Вас также могут заинтересовать новости: