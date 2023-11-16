Дальнейшую военную поддержку Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе обсудят руководители оборонных ведомств из около 50 стран.

Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как "Рамштайн", состоится на следующей неделе, 22 ноября. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Норвегии.

Отмечается, что министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам примет участие в этом мероприятии в онлайн-формате из столицы Швеции Стокгольма, где он находится на встрече в формате стран "Северной группы".

Также, согласно сообщению, глава Пентагона Ллойд Остин пригласил министров обороны и руководителей оборонных ведомств из около 50 стран на эту встречу, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

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Заседания Контактной группы в формате "Рамштайн"

США создают "коалицию" по развитию воздушных сил Украины в вопросе F-16. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-16"), которое состоялось в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Я с гордостью объявляю, что Соединенные Штаты вновь активизируют усилия, чтобы помочь возглавлять коалицию стран, работающих с Украиной с целью развития ее Воздушных сил. Соединенные Штаты, возглавляя эту "коалицию возможностей", будут тесно осуществлять координацию с Украиной и другими партнерами с вниманием на развитие возможностей Украины в управлении истребителями F16", - подчеркнул Остин.

Также УНИАН сообщал о том, что США анонсировали новую встречу контактной группы по обороне Украины. Новый "Рамштайн" состоится уже в середине ноября. Представительница Пентагона Сабрина Сингх отметила, что они продолжат поддерживать наше государство в том, что нужно в борьбе против России.

Вместе с тем, по словам Сингх, в самих Соединенных Штатах в меньших объемах будут оказывать помощь Украине из-за того, что Конгресс пока не предоставил дополнительных средств. Сейчас у тамошнего Минобороны остался лишь 1 миллиард долларов на пополнение запасов вооружения. Из предыдущего финансирования потратили около 95-ти процентов.

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