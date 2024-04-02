По его мнению, россияне будут бить по объектам инфраструктуры, в частности – энергетической.

Следующие атаки РФ по Украине могут иметь комбинированный характер, враг будет применять не только накопленные ракеты "Калибр". Такое мнение высказал генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Стратегия России в террористической деятельности — это комплексный подход. Они обычно бьют и баллистикой, и крылатыми ракетами и "Шахедами". В запасе, действительно, есть и "Калибры". Но, я считаю, что удары будут не только "Калибрами", потому что мы имеем опыт в их уничтожении", – сказал он в эфире телеканала FREEДОМ.

Генерал прогнозирует, что следующие атаки России по Украине будут иметь комбинированный характер. В частности, так враг хочет обойти украинскую систему противовоздушной обороны.

Видео дня

"Будут запускать все виды. У них еще, к сожалению, есть достаточно и крылатых, и баллистических ракет наземного базирования, и морского базирования, соответственно, "Калибров" и дронов. Поэтому спокойствия, к сожалению, не будет", – считает Маломуж.

По его мнению, россияне будут бить по инфраструктуре. В первую очередь, целью будут объекты энергетики.

"Они хотят лишить нас не только электроэнергии, но и подавить дух людей, чтобы люди страдали. Россия считает, что под давлением какого-то страха, морального упадка, украинцы обратятся к власти выходить на переговоры на российских условиях. И они к этому уже готовят площадки", – добавил Маломуж.

Россия накопила ракеты "Калибр"

Российские оккупанты накапливали крылатые ракеты "Калибр". Существует вероятность, что скоро противник вновь начнет применять их для ударов по Украине, заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. По его словам, оккупанты не применяли "Калибры", так как они менее эффективны, чем ракеты Х-101.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко говорит, что Россия могла накопить более 300 ракет "Калибр". Он отметил, что в среднем за день военно-промышленный комплекс РФ способен выдавать 1-1,5 ракеты "Калибр" в сутки.

Вас также могут заинтересовать новости: