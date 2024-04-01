Российским ракетоносителям сложно добираться до временно оккупированного Крыма.

Российские оккупанты стали меньше использовать ракеты "Калибр". Представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк объяснила в эфире телемарафона, что это из-за сложностей врага с логистикой. Сейчас противник пытается заменить их более эффективными типами ракет.

"Скорее всего, здесь комплекс причин действительно. Для россиян сейчас проблематично и доставлять ракеты, и обслуживать ракетные установки, которые выпускают "Калибры", и перезагружаться "Калибрами", поскольку вся эта логистика и инфраструктура остается в севастопольских бухтах", - отметила Гуменюк.

По словам спикера, на сегодня российским ракетоносителям сложно добираться до временно оккупированного Крыма. Каждая такая попытка связана с повышенной угрозой атак надводных дронов. Именно поэтому захватчики активно укрепляют свой пункт базирования в Новороссийске дополнительными боновыми заграждениями.

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Война в Украине - ракетные обстрелы

Недавно представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал, что для оккупантов такая ракеты "Калибр" действительно является едва ли не самым ценным активом. Не стоит думать, если враг не выводит своих кораблей, то так будет продолжаться всегда.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов предупредил, что российские оккупанты накапливали крылатые ракеты "Калибр", и вероятно, враг вскоре снова начнет применять их для ударов по Украине.

За последние четыре месяца запас крылатых ракет этого типа у врага мог вырасти в диапазоне от +80 единиц до + 120 единиц, или же до диапазона от 245 единиц до 285 единиц.

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