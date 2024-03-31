Оккупанты не применяли "Калибры", так как они менее эффективны, чем ракеты Х-101, считает разведчик.

Российские оккупанты накапливали крылатые ракеты "Калибр", и вероятно, враг вскоре снова начнет применять их для ударов по Украине. Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

"Калибры" накапливали весь этот период. Они абсолютно готовы к применению", - сказал он.

По словам Буданова, оккупанты не применяли "Калибры", так как они менее эффективны, чем ракеты Х-101.

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"В ближайшее время, думаю, мы снова увидим "Калибры", потому что количество ракет Х-101 значительно сократилось", - сообщил глава ГУР.

Также рассказал, что Россия ранее приняла нормативное решение, которое предусматривало обновление запасов ракет флота и доведение их до определенного количества.

"Эту задачу они выполнили. То есть сейчас они технически готовы к их применению. Пока флот накапливал свои ракеты, Воздушно-космические силы РФ использовали Х-101", - добавил глава ГУР.

"Калибры" - что о них известно

"Калибры" стартуют как с неземных оперативно-тактических комплексов "Искандер", так и с кораблей. И, что самое неприятное, пуски осуществляется за пределами досягаемости украинских средств уничтожения.

Ракета "Калибр" может лететь на расстояние более 1500 км. Для понимания, это означает, что корабль с ними может стоять на рейде Сочи и вести огонь по любой точке Украины. Но в любом случае бороться с "Калибрами" - возможно.

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