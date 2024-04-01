В среднем ВПК России способен выдавать по 1-1,5 ракеты "Калибр" в день, отметил обозреватель.

С 25 сентября 2023 года по 25 марта 2024-го Россия могла накопить более 300 единиц крылатых ракет "Калибр" только за счёт производственных мощностей, сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, именно 25 сентября прошлого года был нанесен последний ракетный удар "Калибрами" по Одесской области в количестве 12 ракет, из которых 11 - сбили: "После этого, очень... очень редко наносились удары в минимальной компоненте 3-4 ракеты".

Коваленко добавил, что в среднем ВПК России способен выдавать 1-1,5 ракеты "Калибр" в сутки, в полной, боеспособной сборке.

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"С учетом применения Х-101/555, морских КРМБ "Калибр" в резерве больше, чем крылатых авиационных", - отметил эксперт.

При этом он назвал причины, по которым РФ не примеала "Калибры" в последнее время:

"Во-первых, после бегства Черноморской флотилии в Новороссийск из Севастополя на новом месте базирования до сих пор не обустроена инфраструктура для обслуживания и хранения КРМБ "Калибр". В настоящее время продолжается активный вывоз КРМБ "Калибр" с 3413 ракетно-технической базы, в Сухарной Балке, на материк, в 1061-й арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ в Натухаевскую, Краснодарского края... Во-вторых, отмечается износ пусковых на носителях КРМБ "Калибр".

Коваленко считает, что к практике ударов "Калибрами" россияне через какое-то время вернутся, особенно с учетом уменьшения накопленного запаса Х-101/555 и ускоренного обустройства инфраструктуры в районе Новороссийска.

Россия накопила ракеты "Калибр" - что сообщалось

Напомним, для оккупантов ракеты "Калибр" являются едва ли не самым ценным активом, и не стоит думать, если враг не выводит свои корабли в Черное море, то так будет продолжаться всегда, заявили в ВМС ВСУ.

Отмечалось, что россияне действительно могли накапливать боекомплект, даже несмотря на санкции.

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