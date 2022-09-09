Черноморский флот РФ на данный момент пассивен, отметил военный обозреватель.

В Черноморском флоте РФ очень боятся противокорабельных ракет Harpoon и "Нептун".

Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала FREEDOM.

Эксперт считает, что российский флот сейчас пассивен, в особенности после уничтожения крейсера "Москва" и потери острова Змеиный.

"Сейчас они (российские корабли) находятся на большом расстоянии от наших берегов и фактически только запускают ракеты по нашей территории. Понятно, что это наносит большие разрушения и жертвы, но флот, как боевая единица, он пассивен. Поясняется это тем, что они очень опасаются и ракет Harpoon, и ракет "Нептун", – отметил Попович.

"Все мы слышали, что Украина может получить ракеты Harpoon, размещенные на автомобильной базе", – добавил эксперт.

Ранее сллюзалось. что после того, как Украина получила первые противокорабельные ракеты Harpoon сиутация в море кардинально изменилась.

Противокорабельные ракеты Harpoon

Это американская противокорабельная крылатая ракета, одна из самых распространенных в мире.

Ракета разработана компанией "МакДоннелл-Дуглас", в настоящее время производится на предприятиях корпорации "Боинг".

Harpoon – малогабаритная ракета с дозвуковой скоростью полета, осколочно-фугасной боевой частью массой 225 килограмм. Максимальная дальность стрельбы зависит от носителя, модификации ракеты и целеуказания, составляет от 90 до 220 километров.

Вас также могут заинтересовать новости: