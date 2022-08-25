США уже сейчас передают Украине противорадарные ракеты HARM, которые смогут уничтожить российскую систему ПВО в Крыму, отметил Яковина.

Международный обозреватель Иван Яковина оценил шансы проведения совместной с США военной спецоперации по "зачистке" временно оккупированного Крыма от российских военных объектов.

Свое мнение по этому поводу он высказал в эфире Радио НВ.

"Американцы явно помогают Украине советами. Если украинские и американские генералы сядут и спланируют операцию по "зачистке" Крыма от российских военных объектов, то, я думаю, у такой операции будут все шансы на осуществление. Потому что американское оружие существенно лучше российского", – отметил эксперт.

При этом Яковина упомянул, что США уже сейчас передают Украине противорадарные ракеты HARM предназначенные специально для уничтожения наземных комплексов ПВО, в том числе, в Крыму:

"США открытым текстом разрешили применять эти ракеты против любых российских целей в Крыму, да и не только эти ракеты, вообще все. Крым, сказали американцы, – это территория Украины, применяйте такое оружие, какое захотите, мы не против. При этом раньше американцы намекали, что, наверное, не стоит этого делать".

"Так вот когда Украина выяснит, где какие российские системы ПВО стоят в Крыму, как они работают, то я думаю, что во все эти системы ПВО прилетят противорадарные ракеты HARM. Когда полуостров полностью будет отключен от ПВО, туда уже полетят какие-то более серьезные ракеты, может быть Harpoon или ATACMS, – предположил Яковина. – Эти ракеты превратят российские военные базы в Крыму в подобие Новофедоровки, которая была успешно раскрошена серией взрывов".

Напомним, ранее сообщалось, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который, кроме NASAMS, будут входить и боеприпасы для РСЗО HIMARS.

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины

Как сообщал УНИАН, представители украинской власти уже неоднократно обращались к международным партнерам, в частности Соединенным Штатам Америки, по поводу необходимости получения Украиной ракет ATACMS, которые предназначены для уничтожения определенных объектов на расстоянии до 300 километров.

Отмечалось, что даже поставка 100 ракет ATACMS в Украину в краткосрочной перспективе могла бы существенно повлиять на расклад сил. Их применение может позволить перерезать основные маршруты снабжения на очень значительном расстоянии от линии фронта.

Эксперты уверены, что новое вооружени раскроет перед Украиной небывалые возможности. ВСУ смогут поражать абсолютно все военные цели в пределах своей страны, в том числе на территории Крыма и Черного моря. Причем дополнительного оборудования для запуска ATACMS уже не потребуется.

Вас также могут заинтересовать новости: