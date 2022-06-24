Получение противокорабельных ракет значительно усилило позиции ВСУ и сделало невозможным проведение врагом десантных операций на черноморском побережье.

Ситуация в море претерпела значительные изменения после получения Украиной противокорабельных ракет Harpoon, что усилило позиции ВСУ и сделало невозможным проведение врагом десантных операций на черноморском побережье.

Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире информационного телемарафона.

"Что касается ситуации в море, она претерпела значительные изменения на момент получения Украиной противокорабельных ракет Harpoon с дальностью поражения до 120 км. Это значительно усилило позиции ВСУ и сделало невозможным проведение десантных операций на черноморском побережье нашей страны", - сказал эксперт.

Снегирев отметил, что после заявлений Путина о нанесении ударов по центрам принятия решений не исключает активизации ракетного террора, но с помощью получения реактивных систем залпового огня HIMARS украинские военные смогут дать адекватный ответ.

"Что касается возможности нанесения ракетного удара, то соответственно после получения Украиной РСЗО HIMARS с дальностью до 80 км мы можем говорить о так называемой тактике "ракетного копья". То есть на каждый ракетный обстрел по территории Украины мы можем отвечать аналогичными действиями. Тем более есть заявление уже представителя посольства США в Украине, которая заявила, что цели, которые будут выбирать украинские военные, это, собственно, прерогатива украинских военных. Поэтому я с осторожным оптимизмом смотрю на ситуацию по ракетным обстрелам. На каждый обстрел будет адекватный ответ со стороны ВСУ", - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки до конца июня обещали передать Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, которые уже через несколько недель можно будет применять на поле боя. В частности, речь шла о первых четырех РСЗО. Позже стало известно, что США могут передать Украине еще четыре такие реактивные системы.

23 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украину из США прибыли первые реактивные системы залпового огня HIMARS.