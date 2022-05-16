Предварительно, пострадали 2 взрослых и тяжело ранен маленький ребенок.

В результате ракетного удара по Одесской области пострадали двое взрослых, тяжело ранен ребенок.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Пивдень".

"В результате ракетного удара по Одесской области самолетами стратегической авиации поражен объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, вспыхнул пожар. На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман.

"Но попадает в мирных жителей. Предварительно, пострадали 2 взрослых и тяжело ранен маленький ребенок. Остальная информация уточняется", - добавили в командовании.

Как сообщал УНИАН, мост через Днестровский лиман оккупанты разрушили еще 2 мая.

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