Сохраняется риск ракетных ударов с моря.

В Черном море продолжают находиться два российских корабля – носителя крылатых ракет и пять больших десантных кораблей РФ.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

"Психологическое давление и угроза ракетных ударов с моря актуальность не теряют", – говорится в сообщении.

Также в командовании напомнили, что в Одесской области штормовая погода вынесла на поверхность и приблизила к берегу вражескую морскую мину:

"Ситуация под контролем соответствующих подразделений Военно-Морских Сил ВСУ. Мина будет обезврежена специалистами подрывной команды".

Местных жителей предупреждают: купаться опасно, южные побережья сегодня – это не зоны отдыха, а линия защиты от врага, а значит и зона опасности.

Ранее сообщалось, что корабельная группировка российских оккупантов оставила на патрулировании два корабля, остальные – на базах в Крыму.

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