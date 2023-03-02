Спасательная операция на месте российской атаки продолжается.

Власти сообщили детали ночного удара оккупантов по многоэтажке в Запорожье. По предварительным данным, атакованный дом практически полностью разрушен.

Как сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, под завалами продолжают находиться люди. Спасители разбирают завалы.

"Рашистские твари практически полностью разрушили один 5-этажный дом. Люди находятся под завалами. По предварительной информации, погибли 2 человека. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Все соответствующие службы работают", - написал Куртев.

По его словам, развернуты пункты помощи ГСЧС, Национальной полиции, городского совета и социальной защиты, коммунальными автобусами эвакуируют.

В Запорожской ОВА уточнили, что многоэтажку могла атаковать российская ракета С-300.

По данным ГСЧС, по состоянию на 06:30 на месте ракетного удара по жилому дому в Запорожье спасены 11 человек (из них 1 беременная женщина) и 20 жителей эвакуированы из соседнего подъезда. Из-под завалов изъяли тела двух человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ночной удар по Запорожью

Ночью, 2 марта 2023 года, российские захватчики нанесли удар по Запорожью. Враг попал по многоэтажному жилому дому.

Через несколько минут после атаки местные власти сообщали, что снаряд разрушил три этажа. Информация о пострадавших уточнялась.

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