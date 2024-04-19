Баллистический удар, который 19 апреля российские оккупанты нанесли по морскому порту "Южный" (Одесская обл.) уничтожил аграрную продукцию, которая предназначалась для стран Азии и Африки.
Как сообщили в Министерстве восстановления Украины, сегодня произошла очередная попытка России уничтожить портовую инфраструктуру и остановить экспорт агропродукции.
"Ракетный удар разрушил емкости с агропродукцией, которая должна была идти на экспорт в страны Азии и Африки. Атакованы два терминала в порту "Южный", которые специализируются на перевалке агропродукции. Один из терминалов принадлежит всемирно известной сингапурской компании "Дельта Вилмар", которая работает в Украине с 2004 года и владеет также несколькими заводами по переработке агропродукции. Это более 300 млн долларов инвестиций и почти 1000 рабочих мест", - отмечают в министерстве.
Говорится, что захватническая армия РФ осуществила 39 атаку по объектам портовой инфраструктуры Одесской области. Уже повреждено и частично уничтожено 215 объектов, 153 транспортных средства, 8 гражданских судов, пострадало 26 гражданских лиц.
По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, днем 19 апреля вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по Одесской области - враг попал в припортовую инфраструктуру. Произошел пожар. Сейчас продолжается осмотр места происшествия, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений.
Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Баллистический удар по Одесской области 19 апреля
19 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Одесскую область баллистическими ракетами. Произошло повреждение припортовой инфраструктуры. Пострадал мужчина - с осколочным ранением он госпитализирован.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на внеочередном заседании Совета Украина - НАТО заявил, что российские захватчики нанесли удар по морскому порту "Южный". В частности, несколько ракет попали в сингапурские и украинские портовые сооружения. Глава государства подчеркнул, что российские террористы наносят удары по нашей стране ежедневно и каждую ночь в разных городах и общинах. Он подчеркнул, что такие города как Харьков, Одесса, Сумы, Чернигов, Николаев, Херсон, Днепр и другие не имеют надежной защиты от российских террористов.