Один из поврежденных терминалов принадлежит всемирно известной сингапурской компании "Дельта Вилмар".

Баллистический удар, который 19 апреля российские оккупанты нанесли по морскому порту "Южный" (Одесская обл.) уничтожил аграрную продукцию, которая предназначалась для стран Азии и Африки.

Как сообщили в Министерстве восстановления Украины, сегодня произошла очередная попытка России уничтожить портовую инфраструктуру и остановить экспорт агропродукции.

"Ракетный удар разрушил емкости с агропродукцией, которая должна была идти на экспорт в страны Азии и Африки. Атакованы два терминала в порту "Южный", которые специализируются на перевалке агропродукции. Один из терминалов принадлежит всемирно известной сингапурской компании "Дельта Вилмар", которая работает в Украине с 2004 года и владеет также несколькими заводами по переработке агропродукции. Это более 300 млн долларов инвестиций и почти 1000 рабочих мест", - отмечают в министерстве.

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Говорится, что захватническая армия РФ осуществила 39 атаку по объектам портовой инфраструктуры Одесской области. Уже повреждено и частично уничтожено 215 объектов, 153 транспортных средства, 8 гражданских судов, пострадало 26 гражданских лиц.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, днем 19 апреля вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по Одесской области - враг попал в припортовую инфраструктуру. Произошел пожар. Сейчас продолжается осмотр места происшествия, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений.

Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Баллистический удар по Одесской области 19 апреля

19 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Одесскую область баллистическими ракетами. Произошло повреждение припортовой инфраструктуры. Пострадал мужчина - с осколочным ранением он госпитализирован.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на внеочередном заседании Совета Украина - НАТО заявил, что российские захватчики нанесли удар по морскому порту "Южный". В частности, несколько ракет попали в сингапурские и украинские портовые сооружения. Глава государства подчеркнул, что российские террористы наносят удары по нашей стране ежедневно и каждую ночь в разных городах и общинах. Он подчеркнул, что такие города как Харьков, Одесса, Сумы, Чернигов, Николаев, Херсон, Днепр и другие не имеют надежной защиты от российских террористов.

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