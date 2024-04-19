Мужчина с осколочным ранением госпитализирован.

Российская оккупационная армия вновь атаковала Одесскую область, пока известно о повреждении припортовой инфраструктуры и пострадавшем.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня днем во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов в определенных районах города. Силы обороны юга сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из оккупированного Крыма.

Впоследствии начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, Одесская область снова - под ударом врага.

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По его словам, российские войска атаковали регион ракетами. Есть повреждения припортовой инфраструктуры.

"Сейчас известно об одном пострадавшем. Мужчина с осколочным ранением госпитализирован. В очередной раз прошу оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие", - подчеркнул чиновник.

Удары оккупантов по Украине

Российская армия нанесла комбинированные удары по югу Украины, в частности, в Одесской области целились по критической инфраструктуре. По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, сегодня, 19 апреля, ночью враг атаковал Одесскую область ракетами и ударными дронами. По данным чиновника, российские террористы целились по критической инфраструктуре региона. Люди не пострадали.

Прокуратура сообщила об открытии уголовного производства.

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