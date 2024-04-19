Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты нанесли удар по морскому порту "Южный", несколько ракет попали, в частности, и в сингапурские портовые сооружения. В своем выступлении на внеочередном заседании Совета Украина - НАТО глава государства отметил, что российские террористы наносят удары по нашей стране ежедневно и каждую ночь в разных городах и общинах.
Он подчеркнул, что такие города как Харьков, Одесса, Сумы, Чернигов, Николаев, Херсон, Днепр и другие не имеют надежной защиты от российских террористов.
"Пока я готовился к этому разговору, они нанесли удар по морскому порту "Южный". Несколько ракет попали в портовые сооружения, не только украинские, но и сингапурские", - заявил Зеленский.
Последняя атака РФ по Одессе
Ранее начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что российские войска атаковали регион ракетами, есть разрушение портовой инфраструктуры и пострадавший.
В результате атаки произошло повреждение припортовой инфраструктуры. Также известно об одном пострадавшем, он с осколочным ранением был госпитализирован.
Ранее УНИАН сообщал, что враг атаковал Одесскую область и Херсон. Целями атаки россиян были объекты критической инфраструктуры в Одесской области.
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