Президент подчеркнул, что целый ряд украинских городов не имеют надежной защиты от российских террористов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты нанесли удар по морскому порту "Южный", несколько ракет попали, в частности, и в сингапурские портовые сооружения. В своем выступлении на внеочередном заседании Совета Украина - НАТО глава государства отметил, что российские террористы наносят удары по нашей стране ежедневно и каждую ночь в разных городах и общинах.

Он подчеркнул, что такие города как Харьков, Одесса, Сумы, Чернигов, Николаев, Херсон, Днепр и другие не имеют надежной защиты от российских террористов.

"Пока я готовился к этому разговору, они нанесли удар по морскому порту "Южный". Несколько ракет попали в портовые сооружения, не только украинские, но и сингапурские", - заявил Зеленский.

Последняя атака РФ по Одессе

Ранее начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что российские войска атаковали регион ракетами, есть разрушение портовой инфраструктуры и пострадавший.

В результате атаки произошло повреждение припортовой инфраструктуры. Также известно об одном пострадавшем, он с осколочным ранением был госпитализирован.

Ранее УНИАН сообщал, что враг атаковал Одесскую область и Херсон. Целями атаки россиян были объекты критической инфраструктуры в Одесской области.

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