Они рассказали, о чем говорит этот факт о ракетном потенциале врага, и к чему следует готовиться украинцам.

Во время сегодняшней массированной ракетной атаки по Украине российские оккупанты применили ракеты Х-101, изготовленные в конце 2023 года.

Об этом сообщает издание Defense Express со ссылкой на собственные источники. Этот факт показывает, что затяжная пауза в массированных ракетных ударах по Украине была связана с тем, что оккупанты хотели накопить соответствующий запас ракет, необходимый для масштабного удара.

Но эксперты издания пошли дальше и объяснили, что на время изготовления российских крылатых ракет указывает десятизначный серийный номер, который наносится на все части конструкции вражеских ракет. Такая маркировка заодно позволяет узнать происхождение комплектующих к ракетам. "Поэтому например в январе 2023 года фиксировался специфический способ "маскировки" российских Х-101 – рашисты там просто болгаркой стирали серийные номера", - отметили аналитики.

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Но теперь, как заметили эксперты, захватчики сделали значительно хитрее, и начали наносить на ракеты такие серийные номера, чтобы их было сложно дешифровать. Они отметили, что первые 6 цифр серийного номера на одной из сбитых ракет Х-101 - это сплошная "абракадабра".

"315 - так начинаются серийные номера для ракет, изготовленных ориентировочно в 2023 году, а 263-так начинались серийные номера Х-101, изготовленных после 2020 года. Как ни странно, указание на 4 квартал 2023 года как время изготовления сбитой Х-101, "зашито" вообще в цифре 9 (иными словами, от седьмой цифры в серийном номере надо вычесть "5", и так получится номер квартала, в котором изготовлена ракета)", - пояснили эксперты.

По мнению аналитиков, на такие "хитрости" оккупанты идут очевидно для того, чтобы максимально скрывать происхождение комплектующих, которые используются для производства крылатых ракет для ударов по Украине.

"То, что оккупанты сегодня применили Х-101, изготовленную в четвертом квартале 2023 года, не означает, что ракетный арсенал в РФ исчерпывается. Но может показать темп производства – это будет один из параметров, который повлияет на интервалы между последующими ударами", - сделали вывод аналитики.

Ракетная атака 2 января-что известно

Как сообщил президент Владимир Зеленский, по последней информации в результате российской массированной ракетной атаки погибли 4 человека, 92 ранены. По словам Зеленского, абсолютное большинство ракет было направлено по гражданским объектам.

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