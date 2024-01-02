Государство-террорист должно почувствовать последствия того, что оно делает, подчеркнул президент.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий очередного российского ракетного удара, известно о четырех погибших и 92 раненых.

"Сейчас продолжается ликвидация последствий очередного российского удара. Привлечены все необходимые службы. Более 500 спасателей ГСЧС Украины, коммунальные службы, энергетики, полицейские. Киев и область, Харьков. В настоящее время известно о 92 раненых. Всем оказывается помощь. К сожалению, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент отметил, что уже третьи сутки воины ПВО делают невероятную работу: с 31 декабря российские оккупанты применили уже около 170 "шахедов" и десятки ракет разных типов.

Видео дня

"Абсолютное большинство из них было направлено по гражданским объектам. Я благодарю всех партнеров, которые помогают в укреплении нашего воздушного щита. И очевидно, что это помогает спасать сотни жизней ежедневно и каждую ночь, которые были бы забраны российским террором, если бы не "пэтриоты" и другие защитные системы", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что в этом году будет продолжена работа со всеми в мире, "кто ценит жизнь, чтобы дополнительно укрепить наш воздушный щит и привлечь Россию к ответственности за содеянное".

"Государство-террорист должно почувствовать последствия того, что оно делает", - подчеркнул Зеленский.

Ракетная атака 2 января

В ночь на 2 января Россия атаковала Украину дронами-камикадзе, впоследствии – ракетами. По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, во время сегодняшней ракетной атаки на Киев противовоздушная оборона сбила более 6 десятков ракет Х-101 / Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".

В столице и области есть разрушение жилой застройки, повреждение инфраструктуры, а также погибшие и раненые.

Вследствие массированной ракетной атаки по Харькову произошло три пожара, зафиксированы многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры, пострадали люди.

Вас также могут заинтересовать новости: