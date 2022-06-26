Еще двое раненых в тяжелом состоянии.

Спасатели завершили работы на завалах зданий, пострадавших в результате ракетной атаки по городу Сарны.

Об этом сообщил председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль.

"Неутешительные новости из города Сарны. Под завалами нашли еще одного погибшего. Таким образом число жертв вчерашнего ракетного удара по гражданским объектам возросло до 4-х человек. Это мужчины в возрасте от 30 до 51 года", - сообщил Коваль.

По его словам, подразделения ГСЧС завершили аварийно-спасательные работы, работают следователи. Двое пострадавших сейчас в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, 25 июня оккупанты нанесли два ракетных удара по гражданской инфраструктуре Ривненщины.

Коваль сообщал, что от удара пострадал город Сарны - вражеские ракеты попали в СТО с мойкой и комплекс по ремонту авто. По предварительной информации, в результате удара погибли три человека, четверо попали в больницу с ранениями.

Ночью 25 июня Российская Федерация впервые применила дальние бомбардировщики Ту-22М3 для ударов по Украине с территории Беларуси. В целом враг выпустил по территории страны более полусотни ракет различных типов: воздушного, морского и наземного базирования.

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