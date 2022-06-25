Вражеские ракеты попали в СТО с мойкой и комплекс по ремонту авто в Сарнах.

Вследствие сегодняшнего ракетного удара по Ривненщине погибли три человека, четверо попали в больницу с ранениями.

Об этом сообщил председатель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в своем Telegram-канале.

По его словам, от удара пострадал город Сарны - вражеские ракеты попали в СТО с мойкой и комплекс по ремонту авто.

"По предварительным данным, трое погибших, четверо пострадавших находятся в больнице, двое из них - в тяжелом состоянии", - отметил глава областной военной администрации.

Также Коваль уточнил, что под завалами могут быть люди, поэтому на месте сейчас работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июня, оккупанты нанесли два ракетных удара по гражданской инфраструктуре Ривненщины.

Напомним, что ночью 25 июня Российская Федерация впервые применила дальние бомбардировщики Ту-22М3 для ударов по Украине с территории Беларуси. В целом враг выпустил по территории страны более полусотни ракет различных типов: воздушного, морского и наземного базирования.

В офисе президента Украины считают, что таким образом Россия хотела запугать украинцев и вызвать панические настроения в обществе.

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