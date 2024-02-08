Среди раненых - мальчик, которому завтра должно исполниться семь лет.

В результате обстрела российскими оккупантами Селидова Донецкой области погибла женщина, еще семь человек получили ранения. Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Национальной полиции Украины, захватчики ударили по городу 8-ю ракетами.

"В результате атаки погибла 50-летняя женщина. Ее тело из-под завалов достали спасатели", - сообщили в полиции.

Отмечается, что одна из ракет попала в многоквартирный дом.

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"Ранения получили семь мирных жителей: мальчик, которому завтра должно исполниться семь лет, мужчины в возрасте 18 и 51 лет, четыре женщины 38, 42, 64, 88 лет", - говорится в сообщении.

Предварительно известно о поврежденных 53 многоквартирных и 10 частных домов, четырех учебных заведениях, двух административных зданиях, частном предприятии и 24 транспортных средствах.

Воздушный удар РФ 7 февраля

Стали известны важные детали мощного удара со стороны РФ по Украине 7 февраля. Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный заявил, что силы противовоздушной обороны сбили 44 вражеские цели, из них 29 ракет и 15 беспилотников. Всего российские оккупанты применили 64 средства воздушного нападения.

Сообщалось о падении обломков ракет в Голосеевском, Днепровском и Деснянском районах Киева, в результате чего горели многоэтажка, авто, СТО, а также были перебиты линии электроснабжения. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о четырех погибших в столице.

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