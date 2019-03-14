Украина и Канада начали сотрудничать в сфере гидрографии

Государственное учреждение «Госгидрография» завершило трехдневный рабочий визит в Канаду.

Специалисты учреждения ознакомились с передовым опытом коллегиальной гидрографической службы – одной из старейших гидрографических служб в мире, обменялись опытом по вопросам выполнения гидрографических исследований и морского картографирования, определили дальнейшие направления и приемлемые форматы сотрудничества с канадскими производителями и поставщиками специализированного оборудования для обеспечения навигационной и гидрографической безопасности судоходства в водах Украины. Также в рамках проведенных встреч представители государственного учреждения обсудили вопросы защиты национальных интересов в свете временной оккупации территории АР Крым и г. Севастополь и необходимости наращивания технического и кадрового потенциала учреждения в регионе Черного и Азовского морей.

По словам участников делегации Госгидрографии, первый день визита прошел в продуктивных профессиональных консультациях с коллегами из Гидрографической службы Канады в их региональном Атлантическом офисе, что расположен в Бедфордськом институте океанографии в г. Галифакс (Новая Шотландия).

Во время встречи со специалистами Гидрографической службы Канады специалисты Госгидрографии изучили ее практический опыт в выполнении гидрографических исследований, использовании современных технологий в отрасли, технических и программных средств производства, используемых в гидрографии и морской картографии, а также нормативно-правовом обеспечении гидрографической деятельности.

«Гидрографическая служба Канады является одной из старейших и опытных гидрографических служб мира, которая поддерживает безопасность судоходства вдоль самой протяженной в мире береговой линии протяженностью в 131 650 морских миль и распространяет около 200 000 навигационных бумажных и электронных карт на год. Я уверен, что наша инициатива по налаживанию сотрудничества с канадскими коллегами позволит сделать еще один шаг на пути к совершенствованию деятельности ГУ «Госгидрография» в качестве национальной гидрографической службы, - говорит и.о. начальника ГУ «Госгидрография» Александр Щипцов.

Руководитель ГУ «Госгидрография» Александр Щипцов подчеркивает, что привлечение к мерам Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Канаде Андрея Шевченко и Чрезвычайного и Полномочного Посла Канады в Украине Романа Ващука обеспечивает чрезвычайно высокий уровень и, соответственно, потенциал этих встреч в плане развития двусторонних отношений, в первую очередь – для обеспечения навигационной и гидрографической безопасности судоходства».

Еще два рабочих дня было приурочено выискиванию и обсуждению точек соприкосновения и перспектив сотрудничества ГУ «Госгидрография» с компаниями - лидерами канадского рынка в различных сферах научно-исследовательского изучения морей и океанов, что проходило в формате «круглых столов» с представителями канадских компаний.

Первый из двух мероприятий состоялся в Галифаксе на базе Центра океанских инноваций и предпринимательства (Center for Ocean Ventures and Entrepreneurhsip - COVE). Не менее перспективный второй «круглый стол» был организован на следующий день в Исследовательском центре океанской, прибрежной и речной инженерии в г. Сент-Джонс (Ньюфаундленд и Лабрадор).

В целом, в течение двух дней делегации учреждения удалось пообщаться с экспертами около 20 канадских компаний, которые представили вниманию украинцев свои самые современные наработки в сферах гидрографических, акустических и геофизических исследований, производства и эксплуатации подводных дистанционно управляемых аппаратов, радиолокаторов, подводных роботизированных систем, обработки данных гидрографических исследований и моделирования поверхности дна, применения технологий, связанных с дистанционным зондированием земной поверхности, и тому подобное.

Были рассмотрены возможности повышения квалификации и обучения специалистов учреждения по направлению «гидрография» в соответствии со стандартами Международной гидрографической организации (категория «В»).

По мнению членов делегации Госгидрографии, предварительные итоги посещения Канады свидетельствуют о полученном опыте в проведении переговоров с партнерами из-за пределов традиционного региона Черного и Средиземного морей, максимально продуктивные консультации с коллегами из Гидрографической службы Канады, которые станут основой для дальнейшего совершенствования и наращивания потенциала Госгидрографии, а также налаженные деловые связи с потенциальными компаниями-поставщиками.

Сейчас специалисты учреждения анализируют полученную информацию и предложения от представителей канадского бизнеса, что поможет сформировать и обозначить направления и форматы для дальнейшего сотрудничества.