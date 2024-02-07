Ликвидированы, в частности, еще десятки единиц различной техники противника.

Потери России в Украине на сегодня возросли еще более чем на 800 человек и уже пересекли новую психологическую отметку - составляют более 391 тысячи оккупантов.

За прошедшие сутки ликвидировано 890 захватчиков, и общие потери противника составляют теперь 391 470 оккупантов, сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины. По их сведениям, также уничтожены еще 22 вражеские боевые бронированные машины и семь танков.

Кроме того, ликвидировано 20 артиллерийских систем противника, одна реактивная система залпового огня, одна крылатая ракета, четыре дрона оперативно-тактического уровня, 33 единицы автомобильной техники и автоцистерн и одна единица спецтехники.

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Вечером 6 февраля стало известно, что за сутки между украинскими воинами и россиянами на фронте произошло 81 боевое столкновение. В частности, горячо было на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

Защитники Украины дают достойный отпор противникам, и они несут очень большие потери в живой силе и технике. Общие потери врага на 6 февраля 2024 года составили около 390 580 противников.

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