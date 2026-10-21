Мужчина год уклонялся от мобилизации, а затем оформил отсрочку: какое решение принял суд

Мужчина не явился в ТЦК, но впоследствии получил отсрочку и добился освобождения от уголовной ответственности благодаря передаче на поруки трудовому коллективу.

Верховный Суд отменил решения судов предыдущих инстанций, которые освободили мужчину от уголовной ответственности за уклонение от призыва во время мобилизации. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как указано в постановлении Верховного Суда от 1 октября 2026 года по делу № 381/1983/24, само признание вины, прохождение военно-врачебной комиссии, оформление бронирования и ходатайство трудового коллектива не доказывают искреннего раскаяния.

В декабре 2023 года мужчина получил повестку, однако в территориальный центр комплектования не явился. Ему предъявили обвинение в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.

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В апреле 2024 года обвинительный акт был передан в суд. Однако мужчина и в дальнейшем не проходил необходимых процедур: военно-медицинскую комиссию он прошел лишь в ноябре 2024 года, а в феврале 2025-го получил отсрочку в связи с бронированием.

В апреле 2025 года суд освободил его от уголовной ответственности и передал на поруки трудовому коллективу компании. Мужчина должен был в течение года оправдывать доверие коллег, соблюдать воспитательные меры и не нарушать общественный порядок. Уголовное производство было прекращено.

Киевский апелляционный суд 24 декабря 2025 года оставил это решение без изменений.

Прокурор обжаловала оба постановления в Верховный Суд. Она настаивала, что поведение мужчины после совершения правонарушения не подтверждало искреннего раскаяния, а свидетельствовало о дальнейшем уклонении от призыва.

Почему Верховный Суд не поверил в искреннее раскаяние

Верховный Суд согласился с доводами прокурора и подчеркнул: для освобождения от уголовной ответственности по статье 47 Уголовного кодекса Украины необходимо искреннее раскаяние.

Оно не сводится к формальному признанию вины. Человек должен осознавать противоправность своих действий, осуждать собственное поведение, сожалеть о содеянном и стремиться исправить ситуацию. Это должно подтверждаться конкретными поступками.

Суд обратил внимание на хронологию событий. Мужчина знал о предъявленном ему обвинении, но в течение почти года продолжал уклоняться от призыва, а впоследствии получил отсрочку.

В постановлении Верховный Суд отметил, что его поведение "не свидетельствует об осознании им противоправности своих действий", осуждении содеянного и реальном сожалении по поводу правонарушения.

Суд также подчеркнул общественную опасность уклонения от призыва в условиях военного положения и всеобщей мобилизации.

Почему поручительства трудового коллектива оказалось недостаточно

Отдельно Верховный Суд проверил, мог ли трудовой коллектив реально влиять на поведение мужчины. В материалах дела находились протокол общего собрания и ходатайство коллег, согласившихся взять его на поруки. Однако сам факт такого решения не доказывает, что коллектив способен обеспечить надлежащее воспитательное воздействие.

По заключению суда, предыдущие инстанции не объяснили, как именно коллеги могли бы повлиять на мужчину, если после предъявления обвинения его поведение было направлено на уклонение от мобилизации путем бронирования.

Верховный Суд подчеркнул, что передача на поруки предполагает не только формальное желание коллектива помочь, но и реальную возможность контролировать поведение человека и предотвращать повторные правонарушения.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу прокурора, отменил решения городского районного и апелляционного судов и назначил новое рассмотрение дела в суде первой инстанции.

В то же время суд не выносил окончательного решения о виновности мужчины и не устанавливал, что его ни при каких обстоятельствах нельзя освободить от уголовной ответственности.

Мобилизация в Украине – что известно

Ранее УНИАН сообщал, что Одесский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска военнообязанного, который добивается удаления информации о себе из базы Национальной полиции.

Мужчина утверждает, что не получал повесток, а сведения о нарушении правил воинского учета внесли в систему без решения о привлечении к административной ответственности.

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