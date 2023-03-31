РФ потеряла немало радиолокационных станций "Зоопарк-1М", отметили в британской разведке.

Россия во время войны против Украины уже потеряла по меньшей мере шесть радиолокационных станций "Зоопарк-1М".

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter со ссылкой на данные разведки. В частности, 23 марта украинские Силы специальных операций обнародовали видео уничтожения российской радиолокационной станции "Зоопарк-1М" в Донецкой области.

Как отмечает разведка, вероятно, что для обеих сторон восстановление контрбатарейных радаров является приоритетом, но Россия, наверное, будет сталкиваться с трудностями из-за зависимости от сорванных санкциями поставок высокотехнологичной электроники.

Видео дня

"Усилия обеих сторон по нейтрализации контрбатарейных радаров оппонента являются постоянным элементом конфликта. Эти системы не многочисленны, но значительно влияют на общие военные усилия. Они позволяют командирам быстро обнаруживать и наносить удары по вражеской артиллерии. Однако, поскольку они имеют активное электромагнитное поле, они уязвимы для обнаружения и уничтожения. Россия потеряла по меньшей мере шесть станций "Зоопарк-1М" и, вероятно, имеет очень ограниченное количество в Украине", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте в Украине - сегодня это стоит знать

Утром 31 марта Генштаб ВСУ сообщил, что россияне начали наступать еще и на Купянском направлении. Ранее сообщалось, что противники ведут наступательные действия на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Лиманском направлениях.

Стоит отметить, что враг на украинской земле понес очень серьезные потери. Общие потери россиян в Украине уже составляют 173 тыс. 360 захватчиков.

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