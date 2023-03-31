Также уничтожен склад боеприпасов противовоздушной обороны, полевой пункт боепоставок и наблюдательный пункт врага.

На Херсонщине Силы обороны уничтожили 17 российских оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, танк и пункт управления беспилотниками. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Как отмечается, украинские военные - авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнение огневых задач по левобережью.

"Нанесено поражение по двум районам сосредоточения вражеских сил и средств. Демилитаризовано 17 оккупантов, 10 единиц вооружения и техники, среди которых станция радиоэлектронной борьбы, антидроновое ружье, наземный пункт управления БПЛА, два миномета и два беспилотных разведчика, танк и две единицы авто-бронетехники", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что Силы обороны в Херсонской области уничтожили склад боеприпасов вражеской противовоздушной обороны, полевой пункт боепоставок и наблюдательный пункт противника.

Война новости - потери РФ в Украине

С начала полномасштабного вторжения ВСУ "упаковали" уже 173 360 оккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеской техники, в том числе 18 кораблей / катеров и более 2200 беспилотников.

Кроме того, по данным британской разведки, Россия во время войны уже потеряла по меньшей мере шесть радиолокационных станций "Зоопарк-1М". Агрессор, наверняка, будет сталкиваться с трудностями из-за зависимости от сорванных санкциями поставок высокотехнологичной электроники.

Больше всего потерь РФ несет традиционно на востоке, где продолжаются кровопролитные бои за каждый миллиметр территории. Этот фактор препятствует Кремлю усилить наступление в районе Бахмута.

За минувшие сутки авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живойв силы врага, 2 склада боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов.

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