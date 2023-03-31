Всего воины ПВО уничтожили 9 из 10 иранских дронов.

Появились кадры отработки сил противовоздушной обороны по иранским дронам-камикадзе во время ночной атаки РФ 30 марта.

В кадр попала работа воинов зенитного ракетного подразделения и мобильных огневых групп воздушного командования "Восток".

Ночная атака дронов на Украину 30 марта -что известно

Вечером 30 марта в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

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Под удар попал Харьков и окрестности - враг выпустил 9 ракет С-300 по объектам инфраструктуры и домам гражданских. По информации Харьковской ОВА, из-за действий рашистов ранены три человека в самом областном центре и еще двое - в Изюмском районе.

Всего воины ПВО уничтожили 9 из 10 иранских дронов. Также в небе было зафиксировано до пяти других воздушных целей, вероятно - воздушные шары. Ударными БПЛА российские оккупанты атаковали с северного направления - Брянской области РФ, через Сумскую и Черниговскую области.

Российские захватчики каждый раз применяют в воздушных атаках новое вооружение и новые методы, чтобы поразить украинские объекты, заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат: "Даже эта ночная атака дронов. Противник сначала днем применял атаки "Шахедами", а теперь применяет ночью, потому что понимает, что мобильные огневые группы не могут так эффективно уничтожать их, как днем. Но, как видим, мы тоже не стоим на месте, и мобильно-огневые группы получают от волонтеров и партнеров оборудование, которое помогает уничтожать "Шахеды" даже в ночное время".

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