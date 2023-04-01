Кроме того, авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага.

За минувшие сутки украинские ракетные войска и артиллерия поразили девять районов сосредоточения российских оккупантов и их техники. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно оперативной информации по состоянию на 06:00.

Отмечается, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

"Подразделения же ракетных войск и артиллерии поразили девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, два зенитно-ракетных комплекса, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

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Война в Украине - российские потери

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 173 360 оккупантов, из них 460 за минувшие сутки.

На юге ВСУ уничтожили станцию РЭБ, танк и базу БПЛА оккупантов. Под удар попал и склад боеприпасов противовоздушной обороны, полевой пункт боепоставки и наблюдательный пункт врага.

В свою очередь, за неделю воины ВМС уничтожили 141 оккупанта, танк, два минометных расчета и четыре хранилища с боеприпасами.

Вчера, 31 марта, ВСУ показали кадры работы ПВО по "Шахедам" во время ночной атаки РФ. В кадр попала работа воинов зенитного ракетного подразделения и мобильных огневых групп воздушного командования "Восток".

Март 2023 года стал рекордным месяцем по уничтожению в Украине российских средств противовоздушной обороны (ПВО) С сентября 2022-го. Только в марте Служба безопасности опубликовала несколько видео, на которых была запечатлена работа украинского спецназа, который уничтожает российские ЗРК "ТОР-М2".

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