По его словам, в город сейчас не пускают военкоров, чтобы те не фиксировали потерю контроля.

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин намекнул, что диктатору Владимиру Путину врут о реальной ситуации на фронте.

Как сообщает пресс-служба Пригожина, одно из СМИ напомнило его заявление о том, что подразделения ВСУ уже находятся 25 км от линии фронта в Запорожье.

"Эта информация вызвала недоумение среди общественности. Объясните, пожалуйста, почему ваши слова так расходятся с официальными данными?",- спросили Пригожина.

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Он ответил в традиционной манере, заявив, что Путин не получает правдивых данных о ходе боевых действий.

"На стол президенту несут тотальный п*здеж, бессовестный. Когда мы брали Бахмут, мы пускали туда всех военкоров, вы это хорошо помните, для того, чтобы они видели реальное положение дел, и никто не рассказывал о тысячах уничтоженных танков и бронемашин. Это просто болтовня. Туда (в Бахмут сегодня - УНИАН) никого не пускают, ничего не показывают именно из-за того, что там колоссальные проблемы. У Шойгу и Герасимова подход прост: ложь должна быть чудовищной, чтобы в нее поверили. Этим они и занимаются", - заявил Пригожин.

Пригожин vs Минобороны РФ

РосСМИ заявляют, что Евгений Пригожин подрывает доверие к Минобороны РФ и у него назревает конфликт с Кремлем. Как отмечают аналитики, Пригожин продолжает делать "вбросы" в информационное пространство, которые подрывают доверие к Минобороны РФ и Путину.

Недавно Пригожин "послал" Шойгу из-за предложения о включении ЧВК в состав регулярной армии. Он заявил, что "вагнеровцы" не будут подписывать контракты с Минобороны РФ.

20 июня в обзоре аналитиков британской разведки отмечалось, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин снова устроил перепалку с Минобороны РФ. Он заявил, что ожидает ответа от российского военного ведомства относительно "контракта" собственной разработки, который он передал туда три дня назад.

Такие действия последовали за ультиматумом Минобороны РФ, поставленным "Вагнеру" и другим "добровольческим формированием", о заключении контрактов до 1 июля.

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