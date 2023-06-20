Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ожидает ответа от российского Минобороны относительно "контракта" собственной разработки, который он передал туда три дня назад.
Об этом говорится в обзоре британской разведки. Аналитики отметили, что действия и заявления Пригожина последовали за ультиматумом Минобороны РФ, поставленным "Вагнеру" и другим "добровольческим формированиям", о заключении контрактов до 1 июля.
"Хотя содержание документа Пригожина не было обнародовано, акт его вручения поднимает ставки и, весьма вероятно, является еще одной преднамеренной попыткой подорвать авторитет официальных военных властей", - считают в британской разведке.
Аналитики обратили внимание на то, что тон Пригожина в отношении Минобороны РФ стал однозначно конфронтационным и там почти наверняка считают это крайне несвоевременным, поскольку сейчас российским войскам нужно противостоять украинскому контрнаступлению.
Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и война в Украине
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал Пригожина "сталкером, который начал перераспределение политических элит в РФ". По его мнению, деятельность Евгения Пригожина в конечном итоге может привести к гражданской войне в РФ.
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что после окончания контракта домой отправились уже 32 тысячи ранее осужденных "вагнеровцев" и похвалился их "достижением".