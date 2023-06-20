Аналитики отметили, что в Минобороны РФ считают, что для припираний с главарем "Вагнера" сейчас явно не подходящее время.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ожидает ответа от российского Минобороны относительно "контракта" собственной разработки, который он передал туда три дня назад.

Об этом говорится в обзоре британской разведки. Аналитики отметили, что действия и заявления Пригожина последовали за ультиматумом Минобороны РФ, поставленным "Вагнеру" и другим "добровольческим формированиям", о заключении контрактов до 1 июля.

"Хотя содержание документа Пригожина не было обнародовано, акт его вручения поднимает ставки и, весьма вероятно, является еще одной преднамеренной попыткой подорвать авторитет официальных военных властей", - считают в британской разведке.

Аналитики обратили внимание на то, что тон Пригожина в отношении Минобороны РФ стал однозначно конфронтационным и там почти наверняка считают это крайне несвоевременным, поскольку сейчас российским войскам нужно противостоять украинскому контрнаступлению.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и война в Украине

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал Пригожина "сталкером, который начал перераспределение политических элит в РФ". По его мнению, деятельность Евгения Пригожина в конечном итоге может привести к гражданской войне в РФ.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что после окончания контракта домой отправились уже 32 тысячи ранее осужденных "вагнеровцев" и похвалился их "достижением".

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