Глава украинской разведки считает, что этот конфликт вполне реален, а не внутренний российский фейк.

Генерал-майор, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов оценил ситуацию в окружении президента РФ Владимира Путина.

В эфире информационного телемарафона он прокомментировал вопрос, действительно ли существует конфликт между главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и руководством Минобороны РФ или это просто внутренний российский фейк и игра на публику.

"Я это никак не назову игрой на публику и фейком – это совершенно не туда. Это конфликт вполне реальный и они его, в принципе, не скрывают", - акцентировал Буданов.

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Он пояснил, что руководитель ЧВК "Вагнер" Пригожин говорит больше правды, чем военное руководство РФ о войне.

"Я бы сказал да, почему это так режет глаз, на мой взгляд личный. Потому что Пригожин, нравится или не нравится это сейчас, в принципе, не имеет значения, он говорит в большей степени правду. Минобороны в большей степени говорит не правду", - подчеркнул Буданов.

Он добавил, что российский Минобороны и генштаб постоянно заявляют, что "все хорошо и они побеждают", куда-то двигаются и угрожают всех стереть в радиоактивный пепел.

"Пригожин же говорит наоборот, посмотрите вокруг. Это точно не победоносная война, здесь в принципе, уже не одержать победы. Посмотрите, какие просчеты, стрелять нечем. Что делать вообще, войско не понимает, оно не обучено, сейчас уже пошел шестой состав бригад, участвующих в войне. Поэтому это фейком не назовешь", - подчеркнул Буданов.

Руководитель ГУР констатировал, что конфликт между Пригожиным и военным руководством РФ это настоящая битва, но она происходит в состоянии врага.

"Просто встречный бой правды с неправдой. Хотя и первое, и второе, абсолютно вполне работает на Российскую Федерацию. Это тоже надо помнить", - подытожил Буданов.

Конфликт Пригожина и Минобороны РФ

Как сообщал УНИАН, по информации российских СМИ главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подрывает доверие к Минобороны РФ и у него назревает конфликт с Кремлем. Как отмечают аналитики, Пригожин продолжает делать "вбросы" в информационное пространство, которые подрывают доверие к Минобороны РФ и Путину.

Недавно Пригожин "послал" Шойгу из-за предложения о включении ЧВК в состав регулярной армии. Он заявил, что "вагнеровцы" не будут подписывать контракты с Минобороны РФ.

20 июня в обзоре аналитиков британской разведки отмечалось, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин снова устроил перепалку с Минобороны РФ. Он заявил, что ожидает ответа от российского военного ведомства относительно "контракта" собственной разработки, который он передал туда три дня назад.

Такие действия последовали за ультиматумом Минобороны РФ, поставленным "Вагнеру" и другим "добровольческим формированием", о заключении контрактов до 1 июля.

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