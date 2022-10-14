Диктатор поверил в собственную пропаганду, уверен эксперт.

Российский диктатор Владимир Путин серьезно просчитался относительно Украины, поверив собственной пропаганде.

Об этом в эфире канала FREEДОМ заявил российский политолог Аббас Галямов.

По его словам, рано или поздно производитель пропаганды становится ее потребителем. Так случилось и с Путиным. Он просчитался в двух вещах. Во-первых, он недооценил Украину и украинцев. Во-вторых, недооценил личность Зеленского.

"Он оказался в заложниках своего успеха 2014 года. Учитывая то, что тогда он достаточно легко отжимал Крым, он воспринял это как доказательство того, что украинцы такие - не в состоянии сопротивляться. Он не понял, что это не характеристика украинцев как социума. Это была характеристика того исторического периода. Украина только что пережила революцию. Власть еще не была консолидированной. Власть распределялась между большим количеством политических игроков. Не было полноценного субъекта в лице государства. Политическая система была полуразобранной, она собиралась. В этот момент Путин Крым отжимал, не поняв, что его успех связан с историческим периодом, подумал, что украинцы всегда такими будут. Он не понял, что прошли годы. Украина сейчас - государство, легитимное в глазах своих граждан", - отметил Галямов.

Политолог отметил, что Путин сравнил украинцев с россиянами, которые только на словах "патриоты", но от автоматов и мобилизации прячутся.

Путин думал, что Зеленский такой, как он и его окружения, для которых власть механизм заработка и распределения денежных потоков.

"Зеленский совсем из другого теста оказался. Это была вторая стратегическая ошибка Путина", - добавил он.

Галямов заметил, что Путин действительно рациональный игрок. Он достаточно цинично пытается достичь целей в Украине. По его убеждению, "денацификация" и "демилитаризация" - это инструментальные цели Путина, которыми он оправдывает вторжение. На самом деле к войне его подтолкнул кризис легитимности в России. Его рейтинги постоянно падали.

"Проблема его заключалась в том, что россияне перестали обращать внимание на внешнюю политику. Она им надоела. Они начали интересоваться внутренней политикой и поняли, что аргументов, почему Путин должен править вечно, нет. Экономика умирает, уровень жизни падает, коррупция, социальное неравенство... Рейтинги пошли вниз. Ему нужна была внешняя эскалация. Если бы не было Украины и НАТО, он нашел бы кого-то другого. Докопался бы до Грузии, до Прибалтики", - пояснил Галямов.

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