Под утро сегодня оккупанты обстреляли один из населенных пунктов Березнеговатской громады.

Число жертв обстрела Николаева российскими оккупантами 13 октября выросла до семи.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"По информации ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, аварийно-спасательные работы в пятиэтажном жилом доме после ночного обстрела, 13 октября, продолжаются. Всего из-под завалов разблокированы пять человек, спасенный 11-летний мальчик скончался в больнице", - отметил он.

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Кроме того, спасатели деблокировали тело сотрудника Государственного военизированного горно-спасательного отряда Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из-под завалов челночной станции.

"В результате вчерашнего массированного ракетного удара по Николаеву количество жертв составляет семь человек", - написал Ким.

Он также отметил, что продолжаются обстрелы территории и прилегающих населенных пунктов Березнеговатской громады.

"Сегодня, 14 октября, в 04:20 во время обстрелов одного из населенных пунктов громады были повреждены объекты торговли и административные здания. Без жертв и пострадавших", - отметил глава ОВА.

Также 13 октября, с 19:00 до 20:00, произошли обстрелы окраин села Ингульской громады, пострадавших и разрушений нет.

Массированный обстрел Николаева 13 октября

Ночью 13 октября российские оккупанты массированно обстреляли Николаев: полностью разрушен 5-этажный жилой дом. Сообщалось, что в результате удара погибли четыре человека.

Ким сообщил, что из-под завалов разрушенного дома был спасен 11-летний мальчик. Впоследствии он сообщил, что мальчик умер: ребенка привезли на диализ в областную больницу, и там у него произошла остановка сердца.

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