РФ пытается укрепить административный контроль над оккупированными территориями.

Российский президент Владимир Путин готовит почву для аннексии Харьковской области.

Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

В данном контексте эксперты отмечают подписание Путиным указа, упрощающего процесс получения российского гражданства для всех украинцев.

"Кремль продолжает ставить условия аннексии украинских территорий за пределами Донбасса... Закон ранее упрощал выдачу паспортов в "ДНР" и "ЛНР", Херсонской и Запорожской областях и может указывать на намерение Кремля аннексировать другие территории, такие как Харьковская область", - считают аналитики.

Вместе с тем российское военно-политическое руководство РФ пытается укрепить административный контроль над оккупированными территориями, установить условия для потенциальной аннексии этих территорий Российской Федерацией.

Как сообщал УНИАН, 25 мая Путин упростил "паспортизацию" Херсонской и Запорожской областей по аналогу ОРДЛО. Документ вносит дополнения в указ Путина от апреля 2019 года, который предусматривает незаконную выдачу российских паспортов жителям оккупированной Луганщины и Донетчины.

11 июля Путин подписал новый указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке.

Война в Украине: актуальные данные

После захвата Лисичанска и тяжелых боев за Северодонецк оккупанты взяли якобы "оперативную паузу".

Российские войска хотят установить окончательный контроль над Луганской областью и окружить ВСУ в Донецкой области. Однако, как отметил глава Луганской ОВА, сейчас попытки "дожать" регион у противника безуспешные.

В то же время враг продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам украинских городов. Тогда как ВСУ в течение последних нескольких дней атаковали, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, около 30 целей - складов с боеприпасами оккупантов на востоке и юге.

По состоянию на 11 июля в боях с ВСУ уничтожено уже 37 400 оккупантов и тысячи единиц техники.

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