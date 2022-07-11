На Бахмутском направлении оккупанты нанесли авиаудары самолетами штурмовой авиации Су-25 вблизи Покровского и Яковлевки.

Российские оккупанты пытаются установить окончательный контроль над Луганской областью и окружить группировку Сил обороны в Донецкой области.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18: 00 относительно российского вторжения.

"Основные усилия противник сосредоточивает на установлении окончательного контроля над Луганской областью, попытках окружения группировки Сил обороны в Донецкой области, содержании сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом и блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море", - проинформировали в Генштабе.

В то же время на Северском направлении подразделения противника продолжают находиться в приграничных районах Брянской и Курской областей и демонстрировать свое присутствие применением артиллерии. Так, враг обстрелял районы Карповичей и Николаевки Черниговской области.

На Слобожанском направлении оккупанты сосредоточивают усилия на удержании занятых рубежей на Харьковском направлении и недопущении продвижения украинских войск к государственной границе.

Враг осуществлял обстрелы из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах населенных пунктов Харьков, Базалеевка, Петровка, Русские Тишки, Коробочкино, Слатино, Прудянка, Новое, Рубежное, Благодатное, Кутузовка, Золочев, Черкасские Тишки, Победа, Питомник и Русская Лозовая.

Кроме того, оккупанты нанесли удары по вооружению вертолетов Ка-52 неподалеку Лебяжьего, Верхнего Салтова и Прудянки. У последнего вели воздушную разведку беспилотником.

На Краматорском направлении активных действий подразделения противника не вели. Обстреляли из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Северск, Закитное, Серебрянка, Григоровка, Белогоровка, Верхнекаменское, Спорный, Зваеівка, Выемка и Ивано-Дарьевка. Авиаудары зафиксированы неподалеку Серебрянки, Ивано-Дарьевки и спорного.

На Бахмутском направлении оккупанты стреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районы Часового Яра, Берестового, Покровского, Соледара, Зайцевого, Вершины, Новолуганського, Клещеевки, Кодеми и Нью-Йорка.

"Нанесли авиаудары самолетами штурмовой авиации Су-25 вблизи Покровского и Яковлевки", - говорится в сообщении.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг осуществлял обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Авдеевка, Карловка, Невельське, Марьинка, Серебряное, Новомихайловка, Владимировка, Павловка, Угледар, Перестройка, Велика Новоселка, Времевка, Новоселка, Белогорье, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Загорное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Жереб'янки и Каменское. Авиаудары нанесены вблизи Шевченко и Золотой Нивы.

"Опять, можно уже сказать традиционно, наши воины заставили бежать врага, когда тот попытался наступать в направлении Марьинки", - отметили в Генштабе.

На Южнобугском направлении противник пытается удержать занятые рубежи и не допустить наступления Сил обороны Украины. Продолжает огневое влияние для сковывания действий украинских войск.

Обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии фиксировались в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Ольгино, Большая Костромка, Карьерный, Белая Криница, Зеленый Гай, Калиновка, Белогоррка, Киселевка, Любомировка, Кобзарцы, Красная Долина, Партизанское, Благодатное, Котляреве, Шевченкове, Заря, Посад-Покровское, Украинка и Прибужское.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в подразделениях оккупантов все чаще фиксируются случаи дезертирства и неповиновения.

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