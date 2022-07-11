Луганщина продолжает сдерживать российские оккупационные войска от наступления на города Донбасса.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Россияне пытаются безуспешно "дожать" Луганщину. Вражеские склады в глубоком тылу продолжают пылать, некоторые детонируют днями, орки уже испытывают проблемы с подвозом боекомплектов. Логистика рашистов нарушена. Луганщина сдерживает россиян от наступления на города Донетчины", - говорится в сообщении.
Он отметил, что так называемая "оперативная пауза" россиян - это их беспомощность, в результате взрывов на складах боеприпасов.
"Люди на оккупированных территориях массово хотят уезжать, но путей сделать это безопасно нет, а ехать через несколько стран решаются не все", - говорится в сообщении.
Напомним, оккупанты вывозят из пустующих квартир жителей оккупированного Северодонецка не только бытовую технику, но и мебель. Зайдя в город, захватчики сначала депортировали часть местного населения, забрали ключи от домов и начали грабить.