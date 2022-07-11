Россияне пытаются безуспешно "дожать" Луганщину.

Луганщина продолжает сдерживать российские оккупационные войска от наступления на города Донбасса.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Россияне пытаются безуспешно "дожать" Луганщину. Вражеские склады в глубоком тылу продолжают пылать, некоторые детонируют днями, орки уже испытывают проблемы с подвозом боекомплектов. Логистика рашистов нарушена. Луганщина сдерживает россиян от наступления на города Донетчины", - говорится в сообщении.

Он отметил, что так называемая "оперативная пауза" россиян - это их беспомощность, в результате взрывов на складах боеприпасов.

"Люди на оккупированных территориях массово хотят уезжать, но путей сделать это безопасно нет, а ехать через несколько стран решаются не все", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты вывозят из пустующих квартир жителей оккупированного Северодонецка не только бытовую технику, но и мебель. Зайдя в город, захватчики сначала депортировали часть местного населения, забрали ключи от домов и начали грабить.

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