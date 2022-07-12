Вечером, 11 июля, был уничтожен еще один склад врага в Новой Каховке.

Украинские бойцы в течение последних нескольких суток нанесли около 30 ударов по российским складам боеприпасов из американских РСЗО HIMARS, что резко изменило ход боев в нашу пользу.

Об этом в интервью Фейгину рассказал советник главы ОП Алексей Арестович.

"Обнесены несколько крупнейших складов боеприпасов в Новой Каховке, прям очень хороший склад. Там командный пункт накрыли вместе с батарейными ПВО, которые хранили вместе со складами боеприпасов. Чернобаевка 26-я случилась за это время. И там тоже пострадали офицеры", - поделился Арестович.

Он добавил, что "Херсонскую область полируют в ноль": "И по самому Херсону наносят очень точечные удары, от которых не страдают мирные жители, а от места расположения российских войск страдают массово".

И это показывает, объяснил Арестович, как может пройти наше освобождение других городов.

На вопрос, могут ли страдать гражданские объекты, советник главы ОП подчеркнул, что ракеты РСЗО HIMARS высокоточные.

"С HIMARS такое баловство не проходит. Те места, которые они (русские) занимали, были посреди гражданских объектов. Ни один гражданский не пострадал. У HIMARS круговое вероятное 3-3,5 м... До сих пор не отмечен ни один пострадавший гражданский. По крайней мере, мне не известны такие факты, что показывает, насколько точное, мощное и эффективное это оружие", - сказал он.

По словам Арестовича, ВСУ уже нанесли около 30 ударов по складам БК оккупантов в течение нескольких крайних суток.

"Это оружие, которому невозможно противостоять. Любое рассредоточение ухудшает (логистику) российских войск. Если бы HIMARS не отработали бы, то наступление в направлении севернее и южнее Бахмута было бы намного сильнее... HIMARS поменяли правила на поле боя в нашу пользу", - объяснил Арестович.

Что произошло

Вечером, 11 июля, на складах БК оккупантов в Новой Каховке прогремела серия взрывов. Местные заявили, что пожар на позициях российских войск возник, вероятно, вследствие попадания ракет.

Позже эту информацию подтвердили пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук и советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Российские СМИ пишут, что ВСУ ракетами дальнобойного РСЗО HIMARS уничтожили якобы склад с "селитрой". При этом пропагандисты утверждают, что удар был нанесен по жилому кварталу.

О потерях оккупантов пока неизвестно.

Вас также могут заинтересовать новости: