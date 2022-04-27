Президент РФ также заявил, что цели так называемой "спецоперации" будут выполнены.

Россия нанесет удары по всем, кто решит со стороны вмешаться в войну в Украине. А цели так называемой "спецоперации" РФ будут "безусловно выполнены".

Такие заявления сделал президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления перед Советом законодателей Федерального собрания.

"Если кто-то решится вмешаться в текущие события со стороны и будут создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то должны знать, что наш ответ, ответные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все средства — такие, которыми никто не может сейчас похвастаться. А мы хвастаться не будем — мы будем их использовать, если нужно будет", — заявил Путин.

В своей речи президент РФ, вероятнее всего, намекает на ядерное оружие. Ранее УНИАН писал, что Россия провела первый пуск межконтинентальной ракеты "Сармат", которую Путин назвал "уникальным оружием". Видимо, об этом "средстве" он говорил во время выступления.

Президент РФ сделал и несколько других заявлений. По его словам, "все задачи специальной военной операции в Украине и на Донбассе будут безусловно выполнены". Оппонентам России якобы не нужна такая большая страна, а солдаты РФ отвели "реальную опасность", которая нависла над родиной. Они, согласно заявлению Путина, предотвратили масштабный конфликт, который развернулся бы на территории РФ по "чужим сценариям".

Путин также заявил, что недруги России превращали Украину в Антироссию. И это якобы было новое геополитическое оружие.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о "реальной опасности начала третьей мировой войны". Ранее он косвенно намекал на возможное использование ядерного оружия в Украине. Тем временем США призвали не спекулировать подобными заявлениями, ведь в ядерной войне не будет победителей.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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