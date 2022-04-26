По его словам, в ядерной войне не будет победителей.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин призвал не спекулировать угрозами применения ядерного оружия. По его словам, никто не хочет такой войны, ведь в ней не будет победителей.

Соответствующее заявление министр сделал во время брифинга на авиабазе "Рамштайн", где сорок стран обсуждали военную помощь Украине.

"Мы сделаем все возможное, чтобы конфликт не вышел из-под контроля, и Украина делает все, что в ее силах, международное сообщество сконцентрировано на этом. Любые угрозы возможного применения ядерного оружия очень опасны", — сообщил Ллойд.

Комментарий министра обороны США — это ответ на заявление МИД РФ Сергея Лаврова о "реальной опасности начала третьей мировой войны". Украинские власти уже отреагировали на эту угрозу. По словам МИД Украины Дмитрия Кулебы, Москва чувствует поражение, поэтому пытается использовать все рычаги давления.

Угроза ядерного удара

Ранее Лавров косвенно намекнул, что в будущем Россия может использовать ядерное оружие против Украины.

По словам президента Владимира Зеленского, угроза ядерного удара существует.

Сейчас, согласно данным украинской и иностранных разведок, РФ не готовит свои ракеты с ядерными боеголовками. США и Британия уже сообщили России о соответствующем ответе в случае применения ядерного оружия.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: