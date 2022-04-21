Россияне объявили о первом пуске межконтинентальной ракеты. За ним наблюдал российский диктатор Путин.

Российский диктатор Владимир Путин продолжает бряцать ядерным оружием на фоне войны в Украине. Отсутствие побед над украинской армией россияне "компенсируют" первым пуском межконтинентальной ракеты "Сармат". Она призвана заменить советскую "Воеводу", которую чаще называют "Сатаной".

О пуске "Сармата" вчера сообщило минобороны страны-агрессора. За процессом наблюдал Путин, однако не лично, а по видеосвязи.

Комментируя пуск ракеты Путин в очередной раз пригрозил странам, которые "пытаются угрожать РФ".

"Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших Вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу бешеной агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", - сказал Путин.

Он не уточнил, о каких именно странах идет речь.

Пуск "Сармата" состоялся с космодрома Плесецк в Архангельской области с шахтной пусковой установки. В минобороны РФ заявили, что задачи испытаний выполнены в полном объеме", "подтверждены расчетные характеристики" на всех этапах полета, учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура (Камчатка).

После завершения испытаний "Сармат" поступит на вооружение российских войск.

"Сармат" vs "Сатана"

Р-36М ("Воевода" или "Сатана" по классификации США и НАТО) - это советский стратегический ракетный комплекс третьего поколения с тяжелой двухступенчатой жидкостной, ампулизированной межконтинентальной баллистической ракетой для размещения в шахтной пусковой установке. "Сатану" приняли на вооружение в 1978 году.

Интересно, что созданием ракеты занималась кооперация промышленности под руководством КБ "Южное" (Днепр, Украина). Систему управления "Сатаны" разрабатывали специалисты харьковского научно-производственного объединения "Электроприбор" (ныне — "Хартрон").

Масса "Сатаны" - 210 т, а длина - 34,3 м. Советские ученые создали действительно уникальное оружие. Одной из революционных инноваций стал "минометный старт" – специальные пороховые заряды "выталкивали" ракету из шахты на высоту около 20 м, после чего запускался ее собственный двигатель. Запуск был зрелищным: 200-тонная машина, которая под действием пороховых аккумуляторов давления вылетала из шахты и лишь после этого вздымалась в небо на столбе пламени.

Для защиты от радиации корпус Р-36М покрыли специальным покрытием черного цвета. Поговаривают, что именно из-за зловещего вида ракету назвали "Сатаной".

Мощность "Сатаны"

"Сатану" ценили не за зрелищный пуск, а за боевые характеристики. Ее первая модификация могла забросить ядерный заряд мощность 8 мегатонн на расстояние 16 тыс. км, а тяжелую боеголовку на 25 мегатонн – на 11 200 км. Ракета обеих модификаций могла поразить любую точку на территории вероятного противника.

"Многоголовые" Р-36М стали самыми мощными этой серии. Их головная часть содержала 8 боеголовок индивидуального наведения мощностью по 1 мегатонне каждая.

Для сравнения, бомба, испепелившая Хиросиму и убившая 140 тысяч ее жителей, имела мощность лишь 13 кт. Итак, каждая из 8 боеголовок Р-36М содержала 77 "Хиросим".

РС-28 или "Сармат" - это новейший российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой межконтинентальной жидкостной баллистической ракетой. "Сармат" призван заменить "Сатану".

По данным Исследовательской службы Конгресса США (CRS), МБР "Сармат" имеет 10 или более боеголовок. Ракету разрабатывали много лет, поэтому испытательный запуск не стал неожиданностью для Запада, но он произошел в момент геополитической напряженности из-за войны России в Украине.

В отличие от "Сатаны", разработчики "Сармата" сделали акцент не на максимальный вес боеголовок, а на доставку пусть меньшего их количества, но по таким траекториям и такими способами, которые существенно затрудняют их уничтожение средствами ПРО.

Россияне использовали технологию "орбитальной бомбардировки", что позволяет нанести удар по территории противника по суборбитальной траектории через Южный полюс Земли в обход развернутых батарей противоракетных комплексов.

Мощность "Сармата"

Россияне пока не раскрывают данные относительно характеристик мощности "Сармата", в то же время постоянно отмечают его уникальность. По данным американских экспертов, начальный вес ракеты для поражения целей в США составляет 150-200 тонн дальность полета – 16 тыс. км, полезная нагрузка – 5 тонн, сообщает CNN.

Дальность ракеты, нацеленной на западноевропейские страны — 9-10 тыс. км, стартовая масса — 100-120 тонн максимальная масса забрасываемого, — 10 тонн.

Одна ракета несет от 10 до 15 боеголовок в зависимости от их мощности. В случае доставки 10 боеголовок их мощность оценивают в 750 Кт каждая.

"Сармат" и война в Украине

В российском информационном пространстве началась новая волна распространения информации по применение Россией ядерного оружия в войне против Украины.

Спикер Министерства обороны Александр Мотузяник сообщил, что украинская разведка и иностранные разведки не имеют информации относительно того, что РФ намерена использовать против Украины оружие массового уничтожения, в частности, ядерную.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность использования Россией химического или ядерного оружия. По словам президента Украины, РФ может использовать любое оружие.

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что вероятность применения Российской Федерацией ядерного оружия против Украины сверхнизкая.

При этом эксперт по реформированию правоохранительных органов Украинского Института будущего Иван Ступак рассказал, что нельзя исключать применение тактического ядерного оружия в отдельном городе Украины.

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