По оценкам Запада, на данный момент в Курской области РФ активно действуют около 6000 украинских военнослужащих.

Удары ВСУ по трем мостам через реку Сейм в Курской области России дают основания предполагать, что Киев планирует удерживать эту территорию в долгосрочной перспективе, пишет The Wall Street Journal.

"Все три моста находились к западу от территории, которую сейчас контролирует Украина. Российским силам в этом районе теперь придется полагаться на понтонные мосты для доставки новых грузов, что делает их более уязвимыми, если Украина намерена претендовать на еще большую территорию в регионе. Река теперь также обеспечивает естественный барьер против атак России с запада", - говорится в публикации.

По оценкам Запада, на данный момент в Курской области активно действуют около 6000 военнослужащих Украины. Еще 4000 военнослужащих выполняют вспомогательные функции в Сумской области на границе. По словам представителя США, России, вероятно, понадобится более 20 000 должным образом подготовленных солдат, чтобы вернуть под контроль территорию в Курской области.

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"Киев делает ставку на то, что сможет удерживать российскую территорию достаточно долго, чтобы использовать ее в качестве рычага, потенциально обменивая ее на оккупированную Россией территорию внутри Украины… Украина также захватила более 2000 пленных в Курской области, которых, по словам киевских чиновников, надеются обменять на украинских солдат", - пишет WSJ.

Военная операция ВСУ в Курской области

Напомним, как отметил аналитик Bild Юлиан Рёпке, Украина близка к закрытию "котла" на реке Сейм в Курской области, в окружении там могут оказаться до 3000 российских солдат.

Как отмечалось, с 16 августа украинские войска стали взрывать мосты через реку Сейм на севере Глушковского района Курской области. Это может отрезать группировку ВС РФ, так как район с запада и юга окружён территорией Украины. Россия в ответ организует понтонные переправы и воздушный мост, а также обороняет оставшийся проход на востоке.

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