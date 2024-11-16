Немецкая оппозиция обвиняет Шольца в пособничестве российской пропаганде.

Правитель России Владимир Путин воспринял звонок канцлера Германии Олафа Шольца скорее как признак слабости, чем силы. Об этом говорится в материале Le Monde.

Отмечается, что немецкая оппозиция обвиняет Шольца в подпитке российской пропаганды. Так, представитель Христианско-демократического союза Юрген Хардт раскритиковал канцлера за содействие "пропагандистскому успеху" Кремля в контексте внутренней политики Германии.

"Но призыв господина Хардта не имел желаемого эффекта для Владимира Путина, который охватывал "только силовые сигналы", такие как угроза значительного увеличения военной помощи Украине. Господин Шольц "не сделал никаких новых конкретных предложений и даже не поставил квазиультиматум", - сказал политик.

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Разговор Шольца с Путиным

Как сообщал УНИАН, накануне канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года поговорил с правителем России Владимиром Путиным. Во время разговора, который длился около часа, Шольц заявил Путину, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько это необходимо.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонок Шольца Путину - это ящик Пандоры. По его словам, Путину крайне важно ослабить изоляцию РФ и вести переговоры, которые ничем не будут завершаться.

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