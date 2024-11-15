В ходе разговора, который длился около часа, Шольц заявил Путину, что Германия продолжит поддерживать Украину, столько, сколько это необходимо.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц сегодня провели первый за два года телефонный разговор. Первоначально о планах Шольца поговорить с Путиным сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Обновлено 16.20. Впоследствии Reuters со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщило, что разговор продлился около часа.

В правительстве Германии также подтвердили проведение разговора.

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"Канцлер осудил агрессивную войну России против Украины и призвал президента Путина положить ей конец и вывести войска. Канцлер призвал Россию вести переговоры с Украиной с целью установления справедливого и прочного мира и подчеркнул нерушимый характер этого соглашения", - говорится в сообщени.

Твакже подчеркивается, что Шольц заявил Путину, что "Германия продолжит поддерживать Украину, столько, сколько это необходимо".

Отмечается, что Шольц заранее поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также проведет еще один разговор после беседы с Путиным.

Отношения Путина и Шольца - что известно

В начале недели Олаф Шольц заявиил, что скоро снова попытается наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным. При этом он сказал, что "как ответственный политик" не собирается разговаривать с Путиным в одиночку.

Он также отметил, что разговор с Путиным потребует множества контактов и переговоров с множеством других сторон и также подчеркнул, что необходимо обсудить ситуацию с Украиной.

Последний раз он разговаривал с Путиным в декабре 2022 года. В июне Шольц заявил, что не исключает возможности разговора с Путиным в будущем, однако отметил, что встреча имеет смысл только тогда, когда будет о чем конкретно говорить.

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