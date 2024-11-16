Экс-премьер-министр Великобритании считает, что этот звонок может привести к негативным для Украины последствиям.

Звонок канцлера Германии Олафа Шольца главе РФ Владимиру Путину может привести к возвращению к нормандскому формату переговоров относительно российской агрессии в Украине. Об этом заявил экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Боюсь, что Владимир Зеленский совершенно прав. Мы рискуем вернуться к отвратительному франко-германскому нормандскому формату, в котором Россия и Украина рассматривались как равноправные собеседники во внутренних разборках", - написал он.

Джонсон считает, что такая позиция не отражает реальность. Он напомнил, что именно Россия вторглась в Украину и начала вооруженную агрессию против нашей страны.

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"Это позорное предательство реальности - того, что Путин начал преступное и неоправданное вторжение, а Украина является совершенно невиновной стороной", - отметил экс-премьер-министр Великобритании.

Единственный способ положить конец войне - массово и быстро укрепить позиции Украины, добавил Джонсон.

Борис Джонсон о войне в Украине - важные новости

Ранее экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил о том, что Британии придется послать войска в Украину, если новый президент США Дональд Трамп сократит помощь нашей стране. По его словам, поддержка Киева имеет решающее значение для того, чтобы Россия не угрожала другим европейским странам.

Кроме того, Джонсон считает, что глава Кремля Владимир Путин не вторгся бы в Украину, если бы президентом США был Трамп. Он отметил, что мир становится лучше, когда у Штатов есть сильный лидер.

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