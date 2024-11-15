По словам Зеленского, Путину крайне важно ослабить изоляцию РФ и вести переговоры, которые ничем не будут завершаться.

Канцлер Германии Олаф Шольц говорил президенту Владимиру Зеленскому, что собирается позвонить российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении. "Об одной из сегодняшних новостей. Канцлер Шольц говорил мне, что собирается позвонить Путину. Звонок Олафа, по моему мнению, это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов", - заявил он.

По словам Зеленского, это именно то, чего Путин давно хочет: ему крайне важно ослабить изоляцию РФ и вести переговоры, которые ничем не будут завершаться.

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"Так, как он десятилетиями делал. Это давало возможность России ничего не менять в своей политике, ничего не делать по сути и как раз и привело к этой войне. Понимаем все эти вызовы сейчас. Знаем, как действовать. И хотим предупредить: "Минска-3" не будет, нам нужен реальный мир", - подчеркнул глава государства.

Диалог Шольца и Путина

Путин и Шольц сегодня провели первый за два года телефонный разговор. В правительстве Германии подтвердили проведение разговора и раскрыли первые подробности.

"Канцлер осудил агрессивную войну России против Украины и призвал президента Путина положить ей конец и вывести войска. Канцлер призвал Россию вести переговоры с Украиной с целью установления справедливого и прочного мира и отметил нерушимый характер этого соглашения", - говорилось в сообщении.

Также подчеркнули, что Шольц заявил Путину, что "Германия продолжит поддерживать Украину, столько, сколько это необходимо".

Впоследствии в Кремле заявили, что во время телефонного разговора Путина и Шольца "проведен детальный и откровенный обмен мнениями по ситуации в Украине".

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