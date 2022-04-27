"Присоединение" ОРДЛО является личной прихотью Путина, говорят в его администрации.

Россия готовит псевдоферендуми о присоединении оккупированных ею "ЛДНР" и "признание" "ХНР" в середине мая.

Об этом пишет российская "Медуза"со ссылкой на три источника, близких к администрации Путина.

Два собеседника издания уточнили, что псевдореферендумы пройдут 14 и 15 мая.

Кремль хочет "присоединить" "республики" в границах Донецкой и Луганской областей, даже те территории, которые сейчас подконтрольны Украине.

Тогда же, пишут россияне, может пройти "псевдореферендум" за "признание" "ХНР" по образцу "ЛДНР".

Херсонскую область тоже хотят незаконно "присоединить" к составу России.

Даты псевдореферендумов сдвигали из-за неудач русских на фронте. Вероятно, даты могут еще раз перенести по той же причине.

В то же время сотрудники администрации президента РФ настаивают, что России не надо "присоединять" "депрессивные регионы", но это "личное желание Путина".

"Референдум" в Херсоне: что известно

Херсон оккупировали российские войска 2 марта. После этого в городе систематически проводились митинги в поддержку Украины. При этом российские военные не гнушались использовать оружие против безоружных жителей Херсона.

Кроме того, митинги проходили и в Новой Каховке, где также оккупанты открывали огонь по украинцам.

В оккупированном Херсоне оккупанты заявили, что намерены провести "референдум" о создании так называемой "Херсонской народной республики". Изначально его планировали провести в период с 1 мая по 10 мая, затем перенесли на 27 апреля.

В связи с чем президент Украины Владимир Зеленский предупредил российскую сторону о выходе Украины из переговорного процесса в случае проведения "референдума" в Херсоне. После чего в МИД РФ заявили, что "не знают ничего "о готовящемся в городе "референдуме".

Вас также могут заинтересовать новости: