Россия готовит псевдоферендуми о присоединении оккупированных ею "ЛДНР" и "признание" "ХНР" в середине мая.
Об этом пишет российская "Медуза"со ссылкой на три источника, близких к администрации Путина.
Два собеседника издания уточнили, что псевдореферендумы пройдут 14 и 15 мая.
Кремль хочет "присоединить" "республики" в границах Донецкой и Луганской областей, даже те территории, которые сейчас подконтрольны Украине.
Тогда же, пишут россияне, может пройти "псевдореферендум" за "признание" "ХНР" по образцу "ЛДНР".
Херсонскую область тоже хотят незаконно "присоединить" к составу России.
Даты псевдореферендумов сдвигали из-за неудач русских на фронте. Вероятно, даты могут еще раз перенести по той же причине.
В то же время сотрудники администрации президента РФ настаивают, что России не надо "присоединять" "депрессивные регионы", но это "личное желание Путина".
"Референдум" в Херсоне: что известно
Херсон оккупировали российские войска 2 марта. После этого в городе систематически проводились митинги в поддержку Украины. При этом российские военные не гнушались использовать оружие против безоружных жителей Херсона.
Кроме того, митинги проходили и в Новой Каховке, где также оккупанты открывали огонь по украинцам.
В оккупированном Херсоне оккупанты заявили, что намерены провести "референдум" о создании так называемой "Херсонской народной республики". Изначально его планировали провести в период с 1 мая по 10 мая, затем перенесли на 27 апреля.
В связи с чем президент Украины Владимир Зеленский предупредил российскую сторону о выходе Украины из переговорного процесса в случае проведения "референдума" в Херсоне. После чего в МИД РФ заявили, что "не знают ничего "о готовящемся в городе "референдуме".