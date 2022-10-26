Мобилизация в РФ, вероятно, продолжится, но в Кремле обеспокоены критикой общества.

Президент России Владимир Путин ведет войну против Украины с "религиозным" пылом и вряд ли изменит курс, даже из-за неудач.

Об этом заявил глава разведки Эстонии Микк Марран, пишет Bloomberg.

По данным эстонской разведки, российский диктатор не задумывается об окончании войны, несмотря на отсутствие стратегических успехов его армии в Украине.

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"Он все еще выполняет своего рода религиозную миссию — и мы видим, что Путин готовит свою страну и ее армию к продолжению боевых действий в течение длительного времени", - сказал Марран.

Шеф эстонской разведки отметил, решение Путина мобилизовать по меньшей мере 300 000 россиян в этом году будет иметь незначительный эффект, но руководство Кремля рассматривает призыв как потенциальное продолжение конфликта до середины 2023 года.

Впрочем, чиновники Кремля обеспокоены тем, что в РФ растет недовольство мобилизацией и перспективой ее продолжения.

"Россия полагается на "дарвинистские" принципы, считая, что основная часть мобилизованных войск будет убита или ранена, а ядро солдат станет закаленными бойцами", - сказал Марран.

Кроме того, разведчик заявил, что Путин хочет истощить украинцев суровой зимой, имея в виду увеличение атак на энергетическую инфраструктуру. А ядерные угрозы диктатора ничто больше как попытка заблокировать поставки оружия для Украины.

По его словам, контрнаступление Украины принесет результаты, если ей удастся отбросить российские силы через Днепр на юге, освободив Херсон, где Кремль расположил одно из сильнейших своих группировок.

"С нашей точки зрения, это было бы стратегическим прорывом", - сказал глава разведки.

Освобождение Херсонской области: что известно

В конце августа Вооруженные Силы Украины пошли в контрнаступление на Херсонщине. По состоянию на 21 октября в Херсонской области удалось освободить 88 населенных пунктов. Деоккупация продолжается.

В Институте изучения войны предположили, что оккупанты готовятся бежать со значительных территорий.

Президент Владимир Зеленской заявил, что захватчики заминировали Каховскую дамбу.

Министр Резников заявил, что украинские воины контролируют все мосты через Днепр в Херсоне, поэтому оккупанты не смогут покинуть город, как это было в Изюме. По его словам, оккупантам опасно для жизни оставаться в Херсоне и вести уличные бои с ВСУ. Путей отступления не будет.

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